Азербайджан становится для Казахстана "новым окном в Европу"

Привлекательность Транскаспийского маршрута будет зависеть от размера сквозного тарифа, к которому должны прийти страны, заинтересованные в развитии этого пути. Об этом заявил в интервью inbusiness.kz представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Зейнолла Ахметжанов, передает Day.Az.

"Азербайджан, близкая нам по ментальности, истории и языку республика на Южном Кавказе, сегодня на фоне нынешней геополитической ситуации становится для Казахстана "новым окном в Европу". Именно через Баку будет лежать альтернативный путь добываемой в нашей республике нефти, которая за 30 лет независимости остается главным источником доходов в бюджет страны", - сказал Ахметжанов.

Транскаспийский маршрут набирает силу

Напомним, что Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Несмотря на то, что транзит через Россию дешевле и быстрее, Транскаспийский маршрут все же достаточно жизнеспособен, заявил корреспонденту inbusiness.kz генеральный директор Союза транспортников Казахстана KAZLOGISTICS Ерлан Абсатов. В доказательство он привел статистику.

"Если в 2017 году мы перевезли 500 контейнеров по Транскаспийскому маршруту, то по итогам 2021 года их количество возросло до 25 тысяч. Так что положительная динамика налицо", - сообщил Абсатов.

По его информации, емкость контейнерных перевозок через Южный Кавказ составляет шесть миллионов тонн, а загруженность на сегодня достигла 95 процентов. Везут, в основном, зерно, уголь, металл, ТНП из Китая.

"Рост перевозок - это явный сигнал для расширения нынешних мощностей Транскаспийского пути", - подчеркнул Абсатов.

По информации директора департамента транспортной политики и инфраструктуры министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Зейноллы Ахметжанова, правительство республики уже приступило к реализации ряда инфраструктурных проектов, направленных на расширение существующих мощностей.

"Уже начаты работы по строительству второй дороги протяженностью 840 км от границы с Китаем до Центрального Казахстана, новой железнодорожной линии в обход Алматы, по созданию контейнерного хаба в порту Актау и паромной переправы. Кстати, у Казахстана пока нет своих паромов, а потому временно мы арендуем их у азербайджанской стороны", - сообщил Ахметжанов.

По его информации, все будущие дороги должны быть построены в течение трех последующих лет, что касается паромов, то первые четыре должны быть готовы к 2026 году. Остальные шесть - к 2030 году.