https://news.day.az/economy/1489060.html ООО "Silk Way Connect" объявило о своей ликвидации
ООО "Silk Way Connect" объявило о своей ликвидации
ООО "Silk Way Connect", входящее в состав ООО "Silk Way Holding", объявило о своей ликвидации.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.
Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Международный аэропорт Гейдар Алиев, офис Silk Way.
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