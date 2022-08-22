ООО "Silk Way Connect" объявило о своей ликвидации

ООО "Silk Way Connect", входящее в состав ООО "Silk Way Holding", объявило о своей ликвидации.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: г. Баку, Международный аэропорт Гейдар Алиев, офис Silk Way.