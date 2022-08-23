Внимание! Все пособия и пенсиии выплатят в этот день
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Все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь предусмотрено выплатить 25 августа.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Отметим, что в январе-июле 2022 года через электронную систему были назначены 17 206 пенсий, 66 706 пособий и 87 036 стипендий.