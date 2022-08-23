https://news.day.az/economy/1489159.html Внимание! Все пособия и пенсиии выплатят в этот день
Внимание! Все пособия и пенсиии выплатят в этот день
Все пособия, стипендии, компенсации и адресную государственную социальную помощь предусмотрено выплатить 25 августа.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
Отметим, что в январе-июле 2022 года через электронную систему были назначены 17 206 пенсий, 66 706 пособий и 87 036 стипендий.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре