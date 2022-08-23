https://news.day.az/economy/1489230.html MasterCard продолжает переговоры с ЦБ Турции о признании в этой стране такситных карт Азербайджана
MasterCard продолжает переговоры с ЦБ Турции о признании в этой стране такситных карт Азербайджана
MasterCard продолжает вести переговоры с Центральным банком Турции о признании азербайджанских такситных (кредитных) карт в Турции.
Об этом, как сообщает Day.Az, сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал, в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску Google Pay в Азербайджане.
По его словам, работа в этом направлении продолжается и в ближайшее время держателям такситных карт Азербайджана планируется предоставить возможность совершать платежи в рассрочку в Турции.
Напомним, что MasterCard начал вести переговоры с Центральным банком Турции по этому вопросу еще в 2021 году.
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