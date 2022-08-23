Технологии и их оцифровка настолько упростили наши повседневные заботы, что мы уже не можем представить без них свою жизнь. Банковские карты и транзакции, которые мы осуществляем с их помощью, также являются преимуществами, созданными цифровыми технологиями. Mastercard, которая используется во всех уголках мира и предоставляет услуги потребителям с использованием самых современных цифровых технологий, постоянно предлагает новые и упрощенные услуги с учетом запросов потребителей. Наш собеседник - генеральный директор Mastercard по Турции и Азербайджану Авшар Гюрдал.

- Позвольте, прежде всего, поздравить Вас с назначением на должность генерального директора Mastercard по Турции и Азербайджану. Что Вы можете сказать о новых продуктах, услугах и решениях, предлагаемых Mastercard своим клиентам в Азербайджане?

- Основная миссия Mastercard в Азербайджане заключается в увеличении доли безналичных платежей, что послужит интересам клиентов, банков-партнеров и всех заинтересованных сторон в стране. Мы продолжим реализацию инициатив, вытекающих из Соглашения о цифровом партнерстве, подписанного с Центральным банком Азербайджана.

Кроме того, мы намерены внести вклад в превращение Азербайджана в ведущую безналичную экономику региона. Mastercard обладает технологиями, авторитетом и возможностями для создания решений во имя здоровой экономики, сотрудничая с финансовыми институтами, трейдерами, правительствами и неправительственными организациями.

В частности, мы успешно запустили решения ApplePay в 2021 году, и сегодня для пользователей Android мы представляем его альтернативу GPay (GooglePay). Мы будем активно продвигать операции NFC, чтобы стимулировать переход от наличных операций к бесконтактным и NFC. Мы также расширим нашу партнерскую сеть, чтобы внести свой вклад в наш растущий NFC бизнес.

Мы продолжим инвестировать в Masterpass, являющийся решением Card-on-File, позволяющим быстро и безопасно осуществлять онлайн-покупки, привлекая постоянно на платформу новых трейдеров и заново формируя опыт электронной коммерции.

Мы сосредоточимся на технологии Tap-on-Phone (touch the Phone), которая превращает смартфон или планшет трейдера в бесконтактный POS-терминал, который может принимать платежи с бесконтактных карт или мобильных кошельков клиентов на месте.

Мы будем активно продвигать наши трансграничные платежные платформы, которые почти в режиме реального времени обеспечивают безопасные платежные переводы на миллиарды карточных, банковских и цифровых счетов по всему миру и обратно.

- Насколько изменилось общее отношение к безналичным и бесконтактным платежам в нашей стране за последние годы?

- Мы нацелены вести Азербайджан к безналичному будущему. Поэтому все наши проекты и планы служат созданию Инфраструктуры для Цифрового и Безналичного будущего. С начала периода пандемии и до сих пор мы реализуем в стране ряд проектов, которые привели к увеличению количества безналичных платежей и, как следствие, повышению уровня информированности и доверия пользователей. С момента запуска программы "Cashless Azerbaijan" количество платежных карт в Азербайджане удвоилось. Объем внутренних покупок увеличился с 2,6 миллиарда манатов до 11 миллиардов манатов, а доля электронной коммерции выросла с 9 процентов до 30. Такой темп роста означает, что за 4 года объемы электронной коммерции выросли более чем в 10 раз.

- В чем основные преимущества безналичных платежей?

- Одним из главных его преимуществ, считающееся в то же время простым, является удобство. Простое выполнение финансовых операций - один из важнейших факторов цифровизации.

Стимулы и преимущества перехода на безналичные операции имелись еще до того, как пандемия превратила его в гигиеническую необходимость. Это также может помочь в снижении уровня мошенничества и борьбе с отмыванием денег, поскольку возможность отслеживания электронных платежей затрудняет для преступников отмывание денег. Кроме того, на личном уровне это намного безопаснее: если у вас нет наличных, значит, и нет средств, которые могли бы попасть в руки воров. Таким образом, существует потенциал для снижения количества преступлений в целом.

Странам, переходящим на безналичную экономику, необходимо экономить на расходах. Производство банкнот и монет обходится дорого, а такие бизнес-функции как управление ими, хранение, вывод с рынка и инвестирование в них обходятся дороже. Безналичная оплата является трансграничной и может еще больше упростить опыт международных поездок. Если вы можете оплатить все со своего смартфона или карты в любой точке мира, вам не нужно менять свою национальную валюту на местную при поездке в другую страну.

- Как Mastercard продвигает безналичные платежи в Азербайджане и других странах?

- Как Mastercard, мы заинтересованы в продвижении безналичных платежей в Азербайджане и намерены внести вклад в превращение Азербайджана в лидера безналичных платежей в регионе, повысить прозрачность и поддержать экономический рост. В рамках этой стратегии мы постоянно организуем различные кампании на рынке. Сегодня мы объявим о ряде кампаний, которые будут поощрять использование GPay (Google Pay) среди азербайджанских потребителей.

Наши успешные проекты в Шамахы (транспортная карта), студенческие карты и многие другие показывают, что после того, как потребитель впервые пробует цифровые платежи, вероятность того, что он повторно воспользуется этим, возрастает на 50%. То есть, не проверив, не доверишься.

- Как бы Вы описали финтех-ландшафт в Азербайджане и взаимодействие Mastercard с ним?

- Mastercard вот уже много лет как посвятил себя финтеху, превратившись из компании, специализирующейся на пластиковых картах, в компанию, специализирующуюся на цифровых платежных процессах и инструментах.

На каждом ключевом этапе развития - от выхода на рынок до устойчивых инноваций - мы остаемся привержены тому, чтобы еще больше, чем прежде, облегчить работу стартапов с Mastercard.

Инициатива помогает финтехам достигать своих целей с помощью специально разработанных инструментов, используя в том числе платформу StartPath. Программа участия в стартапах предоставляет финтех-компаниям доступ к партнерским возможностям, данным и инструментам для развития и обеспечивает выход к технологиям, партнерским отношениям и опыту Mastercard. Рады сообщить, что азербайджанский стартап SmilePay является одним из восьми стартапов в мире, присоединившихся к Mastercard Start Path.

- Почему Google Pay и другие платежные решения для мобильных устройств так важны для потребителей и платежной экосистемы?

Mastercard, запустивший GooglePay и другие XPay в Азербайджане, предлагает клиентам более безопасные и специальные способы оплаты, которые помогают им избежать определенных операций, таких как передача своих банковских карт другим, физические прикосновения к кнопкам или обмен наличными.

Google Кошелек ( Google Wallet) - это быстрый, простой и безопасный способ оплаты с помощью любого телефона Android или устройства Wear OS. Просто подведите ваш телефон или устройство и спокойно расплачивайтесь в поездах, в магазинах и многое другое. Куда бы вы ни пошли, все будет у вас под рукой в ​​одном месте.

- Какие преимущества обещает пользователям Google Pay?

- Сейчас смартфоны - это больше, чем средство общения, они используются людьми для перемещения из одного места в другое, участия в различных мероприятиях, заказа еды. Теперь же владельцы смартфонов могут привязывать свои банковские карты к этим устройствам.

С сегодняшнего дня владельцы карт Mastercard в Азербайджане смогут добавлять свои карты в Google Wallet, и в местах, где принимаются бесконтактные платежи, расплачиваться с помощью телефонов Android и устройств Wear OS. Google Wallet - это быстрый, простой и безопасный способ оплаты посредством любого телефона Android или Wear OS.

GooglePay доступен в таких банках как ABB, Kapital Bank, Bank Respublika, Unibank, Rabitabank и Pashabank, которые являются партнерами Mastercard. Владельцы карт Mastercard теперь смогут воспользоваться как кампаниями Mastercard, так и предложениями этих банков.

- Какие еще новые способы безналичных платежей будут применяться в Азербайджане? Существуют ли какие-то еще футуристические способы оплаты, которые мы можем ожидать в ближайшие 10 лет?

- Мы считаем, что использование наличных денег значительно сократится в ближайшие 10 лет. По мере того, как мы внедряем все наши инновационные решения по всему миру, в том числе в Азербайджане, а также по мере того, как люди всех возрастов будут адаптироваться к новым технологиям, мы ожидаем, что некоторые инновационные способы оплаты, к примеру, биометрические платежи, включая распознавание лиц, станут популярными в качестве повседневных платежных решений.

- Авшар бей, мы благодарны за то, что уделили нам время. Желаем Вам успехов во всех проектах, которые вы будете реализовывать в дальнейшем!