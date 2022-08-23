Внесены изменения в ряд постановлений Кабмина Азербайджана

Внесены изменения в ряд постановлений Кабинета министров Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно пояснению к постановлениям Кабинета министров №№323 и 324 "О внесении изменений в ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики, утвержденные постановлением №20 от 19 января 2001 года", в соответствии с постановлением Кабмина №323 от 23.08.2022 ставка акциза на импортируемое в страну топливо марки ТС-1, а также другое топливо для реактивных двигателей установлена в размере 1 маната за тонну до конца 2022 года.

Постановлением Кабинета министров №324 от 23.08.2022 о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин Азербайджана", утвержденную постановлением №500 от 17 ноября 2017 года, импортная таможенная пошлина на топливо марки ТС-1 и другие виды топлива для реактивных двигателей, ввозимые в страну, установлена в размере 0 процентов до конца 2022 года.