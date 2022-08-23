Подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским портом и «Казахстанскими железными дорогами"

Сегодня министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ускенбаев Каирбек Айтпаевич, министр энергетики Республики Казахстан Акчулаков Болат Уралович и председатель Совета директоров Национальной компании "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) Сауранбаев Нурлан Ермекович посетили Центральный офис Бакинского порта, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи гости встретились с руководством Бакинского порта и совместно обсудили существующие направления сотрудничества между Бакинским портом и портами Казахстана, особенно укрепление двусторонних отношений в сфере логистики и реализацию возможных совместных проектов.

В ходе встречи также был подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским портом и Национальной компанией "Қазақстан темір жолы". Согласно данному меморандуму достигнут ряд договоренностей по вопросам дальнейшего наращивания мультимодальных перевозок по трансконтинентальным маршрутам Азия-Европа, развития взаимного делового сотрудничества в сфере транспорта и логистики, применения инновационных решений в сфере быстрой перевозки грузов.

Следует отметить, что грузооборот между портами обеих стран продолжает увеличиваться. Так, за 7 месяцев текущего года объем грузоперевозок из Казахстана через Бакинский порт превысил 1 миллион тонн, что на 219,1 процентов превышает показатель аналогичного 7-месячного периода 2021 года.