https://news.day.az/economy/1489521.html Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы расширения товарооборота - ФОТО
Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы расширения товарооборота - ФОТО
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.
В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азаматом Аскарулы.
Стороны обсудили проведение совместных мероприятий для развития сотрудничества и увеличение товарооборота между бизнесом Азербайджана и Казахстана.
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