Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы расширения товарооборота

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными предпринимателями в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили Day.Az в агентстве.

В сообщении отмечается, что председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с генеральным директором АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" Азаматом Аскарулы.

Стороны обсудили проведение совместных мероприятий для развития сотрудничества и увеличение товарооборота между бизнесом Азербайджана и Казахстана.