Поставки азербайджанского газа в Европу по TAP превысили 15 млрд кубов

Общий объем поставок газа из Азербайджана в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP) превысил 15 миллиардов кубометров, сообщает Day.Az со ссылкой на офис TAP.

"С 31 декабря 2020 года, когда начались первые поставки газа по трубопроводу TAP, из Азербайджана в Европу транспортировано более 15 милилардов кубометров газа, и это внесло вклад в энергобезопасность Европы", - говорится в сообщении консорциума ТАР.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

ТАР соединяет Грецию с Италией через Албанию и является ключевым трубопроводом Южного газового коридора. ЮГК протяженностью 3,5 тысячи километров позволяет поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Составными частями ЮГК являются Южно-Кавказский газопровод, TANAP и TAP. Пропускная способность TAP - 10 миллиардов кубометров в год.