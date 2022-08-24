Азербайджан заинтересован в привлечении казахстанского бизнеса

Азербайджан заинтересован в привлечении в страну казахстанского бизнеса.

Об этом, как сообщает Day.Az, сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе I заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

По его словам, сегодняшнее заседание проходит в рамках визита в страну Президента Республики Казахстан. Особую важность мероприятию придает и тот факт, что в отличие от традиционных бизнес-форумов, платформа этого делового совета будет функционировать на постоянной основе и позволит расширить прямые контакты между предпринимателями Азербайджана и Казахстана, реализовать совместные долгосрочные проекты, что положительно скажется и на динамике торговых отношений между двумя странами.

"Уверен, что со временем, по результатам деятельности делового совета, состав участников с обеих сторон будет увеличиваться. Особое значение будет играть и активная работа сопредседателей, которые, основываясь на своем богатом опыте, смогут приложить необходимые усилия для реализации поставленных перед советом задач", - сказал Мамедов.

Он отметил, что Агентство в свою очередь готово сделать все возможное, чтобы эти усилия увенчались успехом, и бизнес-сообщества обеих стран могли добиться в скором времени качественных и конкретных результатов.

"Мы активно работаем над расширением географии сотрудничества местных субъектов МСП с потенциальными зарубежными партнерами, и заинтересованы в привлечении казахстанского бизнеса в Азербайджан", - сказал Мамедов.