Изменение ставки акциза не повлияет на розничные цены на бензин и дизтопливо в Азербайджане

Изменение ставки акциза не повлияет на розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, и в целом вопрос об изменении цен на них не обсуждается.

Об этом Day.Az сказали в среду в секретариате Тарифного совета.

Было отмечено, что в соответствии с постановлением №322 Кабинета министров Азербайджана от 23 августа 2022 года "Об изменении ставок акцизов на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных с расходами на их транспортировку на территории страны" ставка акциза на автомобильный бензин Aİ-92 повышена с 42 до 42,5 процента, а на дизельное топливо - с 18 до 18,3 процента.