Азербайджанский газ является самым доступным по цене для Болгарии

После моделирования формулы ценообразования в текущем контракте с "Газпром экспортом" видно, что этот газ является следующим по доступности цены после азербайджанского газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Болгарии, об этом сказал министр энергетики Росен Христов на рабочей встрече по проверке хода строительства интерконнектора Греция-Болгария.

По его словам, стоимость двух партий сжиженного природного газа (СПГ) с доставкой через Грецию в сентябре, которые заказало предыдущее правительство, на 50 процентов превышает цену поставок "Газпрома".

Христов подчеркнул, что ход строительства 82-километрового соединительного газопровода Греция - Болгария (IGB), который будет поставлять азербайджанский газ в Болгарию, соответствует графику работ, представленному несколько дней назад.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.