https://news.day.az/economy/1490239.html "Азерэнержи" приступило к работе в Лачине
"Азерэнержи" приступило к работе в Лачине
Как только город Лачин, села Забух и Сус перешли под контроль азербайджанской армии, в соответствии с поручением главы азербайджанского государства сотрудники ОАО "Азерэнержи" со специальным оборудованием, техникой и материалами вошли на территорию.
Об этом сообщили Day.Az в ОАО "Азерэнержи".
Было отмечено, что цель - в кратчайшие сроки обеспечить устойчивой электроэнергией город Лачин, села Забух и Сус, энергетическая инфраструктура которых была разрушена.
"В связи с этим уже начались работы по согласованию с группами, занимающимися разминированием", - сказали в ОАО.
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