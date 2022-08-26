В Азербайджане внесены изменения в правила определения и применения трансфертных цен

Решением коллегии министерства экономики Азербайджана в постановление коллегии министерства налогов Азербайджана "Об утверждении ряда форм и правил, предусмотренных Налоговым кодексом Азербайджана" от 27 января 2017 года внесены изменения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при министерстве экономики Азербайджана.

С учетом меняющихся тенденций в сфере международного налогообложения, применения принципов международного налогообложения, обеспечения соответствия сделок с трансфертными ценами международным стандартам, в частности, были внесены изменения в "Правила определения и применения трансфертных цен". Изменения также направлены на обеспечение исполнения указа Президента Азербайджана от 29 декабря 2021 года о применении закона от 3 декабря 2021 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана", а также регулирование ряда вопросов, связанных с применением данного закона, говорится в сообщении.