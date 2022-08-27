Транспортно-логистические возможности Азербайджана важны для Казахстана

Источник: Агентство международной информации Trend

Транспортно-логистические возможности Азербайджана сегодня важны для Казахстана.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend эксперт-экономист Аслан Азимзаде.

По его словам, речь идет о железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, позволяющей соединить Европу и Азию.

"С другой стороны, географическое положение Азербайджана в коридоре Север-Юг также является очень важным фактором. Казахстан может быть важным партнером для выхода Азербайджана на рынки Центральной Азии, а Азербайджан может быть важным партнером для выхода Казахстана на европейские рынки. По этой причине очень важно подписание определенных торгово-экономических документов между двумя странами. Среди подписанных документов необходимо выделить связанные с грузоперевозками. Азербайджан и Казахстан являются важными партнерами китайского проекта "Один пояс, один путь". И поэтому обеим странам важно расширять свои возможности транспортной логистики и обмениваться опытом в этом контексте. В целом все документы, подписанные на первом заседании азербайджано-казахстанского делового совета, во многом будут способствовать реализации вышеперечисленных факторов и значительному росту экономических отношений между двумя странами, в том числе внешнеторгового оборота и инвестиций", - сказал Азимзаде.

Кроме того, он напомнил, что по показателям 2020 года внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном составляет 142 миллиона долларов.

"Казахстан занимает примерно четвертое место среди стран СНГ по объему внешнеторгового оборота с Азербайджаном. Безусловно, это очень важный и высокий показатель. Однако я думаю, что сегодня Азербайджан и Казахстан имеют возможность реализовать высокий экономический потенциал внешнеторгового оборота в несколько миллиардов долларов. Мы знаем, что сегодня основными направлениями, определяющими устойчивое развитие стран, являются инвестиции. Важны прямые инвестиции с передачей технологий. По этой причине очень важно, чтобы азербайджанские инвесторы вкладывали средства в Казахстан, а казахстанские - в Азербайджан. Казахстан добивается серьезных успехов в высоких технологиях. В таком случае упомянутые технологии, их передача могут быть важны для нас. Эти технологии могут быть использованы и в рамках высокого сельскохозяйственного потенциала Карабаха. Применение высоких технологий в сельском хозяйстве может привести к повышению производительности и более устойчивому обеспечению продовольственной безопасности. Казахстан имеет большой опыт в этой области. По этой причине для нас может быть важным изучение опыта Казахстана в этой сфере", - добавил Азимзаде.

Как сказал в свою очередь эксперт-экономист Эмин Гарибли, Казахстан является одной из крупнейших стран нашего региона, а улучшение внешнеэкономических связей приведет к увеличению товарооборота между странами.

"Подписанные в рамках первого заседания азербайджано-казахстанского делового совета документы говорят о том, что товарооборот между странами будет увеличиваться. Помимо этого, стоит ожидать роста взаимных инвестиций и экономики. Наши страны имеют большое количество ресурсов - как в плане капитала, так и позиций в мировой экономике", - сказал Гарибли.

Немаловажным фактором, по его словам, является то, что и Азербайджан, и Казахстан расположены так, что через их территории проходят маршруты, соединяющие Европу с Азией.

"Улучшение внешнеэкономических связей позволит увеличить товарооборот и между этими континентами. Кроме того, сегодняшняя геополитическая ситуация в мире указывает на то, что коридоры, проходящие через территории наших стран, имеют большие шансы дальнейшего стремительного развития. Стоит также ожидать, что Казахстан начнет экспортировать через территорию нашей страны свои нефтепродукты, что в первую очередь улучшит позицию Азербайджана в мировой экономике. Между нашими странами проводятся частые встречи, диверсифицируется экономика стран, создаются институты для борьбы с вызовами, которые перед нами стоят", - добавил Гарибли.