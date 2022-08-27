Торговый оборот Ирана с Азербайджаном вырос

В прошлом месяце товарооборот Ирана с Азербайджаном вырос на 100%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава Организации по развитию торговли Ирана Алирза Пейман Пак.

Он отметил, что в июле этого года объем двусторонней торговли между Ираном и Азербайджаном увеличился на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение целесообразно и стабильно.