https://news.day.az/economy/1490545.html Торговый оборот Ирана с Азербайджаном вырос
Торговый оборот Ирана с Азербайджаном вырос
В прошлом месяце товарооборот Ирана с Азербайджаном вырос на 100%.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава Организации по развитию торговли Ирана Алирза Пейман Пак.
Он отметил, что в июле этого года объем двусторонней торговли между Ираном и Азербайджаном увеличился на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это увеличение целесообразно и стабильно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре