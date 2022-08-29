Mastercard продолжит реализацию инициатив в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Мы продолжим реализацию инициатив, изложенных в cоглашении в области цифровой трансформации, подписанном с Центральным банком Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал генеральный директор Mastercard в Азербайджане и Турции Авшар Гюрдал.

"Мы намерены внести свой вклад в обеспечение лидирующих позиций Азербайджана в безналичной экономике в регионе", - сказал он.

По словам генерального директора, Mastercard видит свою основную миссию в Азербайджане в увеличении доли безналичных платежей в пользу клиентов, банков-партнеров и всех заинтересованных сторон в стране.

Mastercard также сосредоточится на технологии "Tap on Phone", которая мгновенно превращает мобильные телефоны или планшеты продавцов в терминал торговой точки (POS-терминал) для получения средств с бесконтактных карт клиентов, отметил Гюрдал.

"Активное продвижение нашей платежной платформы будет продолжаться, обеспечивая безопасные и почти в режиме реального времени переводы посредством миллиардов карт, банков и цифровых счетов по всему миру", - добавил он.

Напомним, что MasterCard и Центральный банк Азербайджана подписали соглашение о пятилетнем партнерстве в области цифровой трансформации, в рамках которого ведется работа по максимальному увеличению безналичных платежей.