https://news.day.az/economy/1490890.html Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии"
Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии"
Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии".
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Отмечается, что в рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня была подписана "дорожную карту" по расширению сотрудничества в энергетической сфере.
Министр подчеркнул, что освобожденные территории, "зеленая энергетика" являются приоритетными направлениями нашего многопланового сотрудничества.
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