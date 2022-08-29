Азербайджан и Узбекистан подписали "дорожную карту" по "зеленой энергии".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Отмечается, что в рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня была подписана "дорожную карту" по расширению сотрудничества в энергетической сфере.

Министр подчеркнул, что освобожденные территории, "зеленая энергетика" являются приоритетными направлениями нашего многопланового сотрудничества.