В Азербайджане повышены закупочные цены на хлопок

Улучшение материального благосостояния фермеров находится в центре постоянного внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Согласно поручению главы государства, в этом направлении предпринят очередной шаг.

Как сообщили Day.Az в минсельхозе, компании, занимающиеся производством и переработкой хлопка в результате обсуждений с минсельхозом приняли решение повысить закупочные цены на хлопок накануне уборки урожая.

Согласно достигнутому между компаниями соглашению, текущие закупочные цены на хлопок в соответствии с сортами повышены на 50 манатов за тонну для урожая 2022 года: для первого сорта - с 750 до 800 манатов, второго - с 730 до 780 манатов, третьего - с 690 до 740 манатов, четвертого - с 650 до 700 манатов.

Отметим, что закупочные цены на хлопок в этом году повышаются во второй раз. В январе 2022 года компании приняли решение о повышении закупочных цен на продукцию 2022 года на 50 манатов за тонну. Таким образом, хлопководы в этом году продадут каждую тонну выращенной продукции на 100 манатов дороже, чем в прошлом году.

Развитие хлопководства поддерживается государством. С этого года за каждую тонну хлопка, сдаваемого в пункты снабжения, фермерам будет выплачиваться субсидия в размере 170 манатов.

В этом году в Азербайджане хлопок посеян на площади более 100 тысяч гектаров. Со следующего месяца в стране начнется сбор урожая хлопка.