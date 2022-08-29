Представители региона РФ прибыли в Азербайджан с бизнес-миссией

29 августа в офисе представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане состоялась встреча бизнес-делегации Челябинской области РФ с торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства Российского экспортного центра в Азербайджане Нури Гулиевым.

Об этом Day.Az сообщает в понедельник со ссылкой на торгпредство.

В состав делегации, организованной под эгидой АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области", вошли руководители таких предприятий, как ООО "Нефть-Сервис", ООО "Системы промышленного помола", ООО "Сотис", ООО "Интерсвязь Урал", ООО "ТД АЗ "Урал", ООО "ПКФ УНГД".

Торгпред и руководитель представительства РЭЦ рассказали участникам бизнес-миссии о наиболее перспективных направлениях сотрудничества с Азербайджаном и возможностях развития деловых связей, а также проконсультировали предпринимателей по вопросам продвижения продукции на азербайджанский рынок.

В ближайшие дни участников бизнес-миссии ожидает большое количество переговоров, B2B-встреч и посещений азербайджанских предприятий. Тщательная совместная подготовка визита позволит вывести челябинские предприятия на заключение экспортных контрактов.