https://news.day.az/economy/1491255.html В проходящем в Турции Teknofest участвуют 16 команд из Азербайджана - Ровшан Рустамов
В проходящем в Турции Teknofest участвуют 16 команд из Азербайджана - Ровшан Рустамов
В фестивале Teknofest, который проходит в турецком городе Самсун, принимают участие 16 команд из Азербайджана.
Об этом сообщил Trend во вторник замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Ровшан Рустамов, передает Day.Az.
Он отметил, что эти команды являются победителями "Teknofest Азербайджан".
"Сегодня здесь имеется очень большой интерес к их технологическим решениям. После фестиваля Teknofest, проведенного в Азербайджане, к нам поступило бесчисленное количество обращений, и мы убедились, что наша молодежь выбирает сферу технологий", - сказал Рустамов.
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