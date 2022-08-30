Азербайджанский и турецкий порталы "электронного правительства" будут интегрированы

1 сентября состоится презентация интеграции азербайджанского портала "e-gov" и турецкого "e-devlet".

Об этом сообщил Trend председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Азербайджана Ульви Мехтиев, передает Day.Az.

Он отметил, что после этой интеграции граждане Азербайджана смогут воспользоваться порталом и по прибытии в Турцию, если потребуется какой-либо документ, или, наоборот, если гражданину Турции, находящемуся в Азербайджане, потребуется какой-либо документ от турецкого государства.

"Это очень серьезный шаг. 1 сентября на фестивале Teknofest состоится презентация этой интеграции", - добавил Мехтиев.