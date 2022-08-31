Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 30 августа повысилась на 0,25 доллара относительно предыдущего показателя и составила 102,15 доллара за баррель, сообщает Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,24 доллара - до 100,39 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,46 доллара, составив 77,72 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 30 августа повысилась на 0,21 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 99,67 доллара за баррель.