Тарифный совет принял решение в связи с бензином и дизелем

Решением Тарифного (ценового) совета внесено внутреннее изменение в ценовую цепочку автомобильного бензина марки Aİ-92 и дизельного топлива, при этом тарифы производителей были снижены до повышенных сумм акцизов, а оптовые тарифы сохранены на текущем уровне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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