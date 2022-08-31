https://news.day.az/economy/1491590.html Тарифный совет принял решение в связи с бензином и дизелем
Тарифный совет принял решение в связи с бензином и дизелем
Решением Тарифного (ценового) совета внесено внутреннее изменение в ценовую цепочку автомобильного бензина марки Aİ-92 и дизельного топлива, при этом тарифы производителей были снижены до повышенных сумм акцизов, а оптовые тарифы сохранены на текущем уровне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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