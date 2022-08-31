https://news.day.az/economy/1491646.html В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg
В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg
В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о заключении межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах через торговую систему "Bloomberg".
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
"Проведена работа по активизации межбанковского денежного рынка в целях создания условий для эффективного применения новых операционных рамок. Для активизации межбанковского денежного рынка была предложена альтернативная операционная платформа", - говорится в сообщении.
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