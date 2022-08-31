В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение по торговой системе Bloomberg

В Азербайджане вступило в силу новое коллективное соглашение о заключении межбанковских необеспеченных кредитных операций в манатах через торговую систему "Bloomberg".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"Проведена работа по активизации межбанковского денежного рынка в целях создания условий для эффективного применения новых операционных рамок. Для активизации межбанковского денежного рынка была предложена альтернативная операционная платформа", - говорится в сообщении.