https://news.day.az/economy/1491686.html Центробанк Азербайджана обсудил с Visa поддержку проекта "Умное село"
Центробанк Азербайджана обсудил с Visa поддержку проекта "Умное село"
Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) Эндрю Торре.
Об этом, как сообщает Day.Az, Талех Кязымов написал в Twitter.
"Сегодня на встрече с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) Эндрю Торре мы обсудили текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и Visa, а также безналичное общество, FinTech, цифровую валюту, поддержку проекта "Умное село"", - говорится в публикации.
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