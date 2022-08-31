Центробанк Азербайджана обсудил с Visa поддержку проекта "Умное село"

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов встретился с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) Эндрю Торре.

Об этом, как сообщает Day.Az, Талех Кязымов написал в Twitter.

"Сегодня на встрече с президентом Visa по Центральной Европе, Ближнему Востоку и Африке (СЕМЕА) Эндрю Торре мы обсудили текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и Visa, а также безналичное общество, FinTech, цифровую валюту, поддержку проекта "Умное село"", - говорится в публикации.