Кыргызстан перенимает опыт Азербайджана в сфере цифровизации госуслуг

В Кыргызстане планируют применить опыт Азербайджана в сфере цифровизации государственных слуг.

Об этом стало известно во время посещения 17 августа заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым Центра ASAN xidmət Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана в рамках рабочей поездки в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу кыргызстанского правительства.

Заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Джейхун Салманов проинформировал Торобаева о деятельности центров ASAN в Азербайджане.

Салманов отметил, что с созданием Службы ASAN были достигнуты серьезные успехи в сфере обеспечения эффективного государственного управления.

По итогам встречи между сторонами была достигнута договоренность о подписании меморандума о взаимопонимании относительно применения опыта Службы ASAN в Кыргызстане.