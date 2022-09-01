В Азербайджане двумя подразделениями Агентства по развитию МСБ предпринимателям оказано более 43 тыс. услуг

В январе - августе 2022 года "Дома МСБ" в Хачмазе и Евлахе оказали предпринимателям 43 745 услуг.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

16 508 услуг оказаны "Домом МСБ" в Хачмазе, 27 237 - в Евлахе.

41 759 из оказанных услуг - услуги G2B (государство-бизнес), 1 986 - услуги B2B (бизнес-бизнес).

Согласно информации, в большинстве случаев обращения предпринимателей были связаны с налоговыми вопросами, выдачей сертификата о происхождении товара и коммунальными услугами. Уровень удовлетворенности услугами "Домов МСБ", измеряемый посредством электронной системы, составляет 98 процентов.