Европейская Азербайджанская Школа провела интересные летние школы в Баку и Лондоне

В этом году Европейско-Азербайджанская Школа (ЕАШ) пригласила учащихся в летнюю школу, чтобы обеспечить содержательные и продуктивные летние каникулы. В 2022 году ЕАШ провелa две летние школы в Баку и Лондоне.

Обе летние школы вызвали большой интерес как у ЕАШ, так и у учащихся других школ.

С 16 по 31 июля в Международной Школе Фелстеда в Лондоне по инициативе Европейской Азербайджанской Школы и Британской Европейской Азербайджанской Школы была организована двухнедельная летняя школа.

Европейско-Азербайджанская Школа также привлекла к участию в летней школе Фельстеда детей из других средних учебных заведений. Таким образом, благодаря межшкольному общению учащиеся приобретают новый опыт дружеских и образовательных отношений и за пределами страны.

Во время летней школы школьники были вовлечены в различные мероприятия по таким предметам, как Глобальные Науки, Общий Английский язык, Компьютерная наука, Драма, Математика, Спорт, Мода, Международные Отношения и многочисленные клубы.

Ученики познакомились с городами Оксфорд, Кембридж, Лондон и осмотрели достопримечательности, посетив Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, Биг-Бен и Лондонский глаз.

У старшеклассников была возможность посетить Оксфордский и Кембриджский университеты и познакомиться с ними поближе. Представители университетов дали старшекласникам общую информацию и разъяснили интересующие детей моменты. Такие знакомства дают учащимся возможность оценить образовательные возможности с более широкой точки зрения и помогают им сформировать представление о выборе университета.

Европейская Азербайджанская Школа регулярно проявляет заботу о детях, пострадавших в ходе Карабахской войны. Школа продолжила эту образцовую традицию, профинансировав расходы ребенка Героя- шехида, пожелавшего посетить летнюю школу в Фельстеде.

По окончании летней школы Фельстед школьникам были вручены международные сертификаты.

С 4 по 29 июля во втором учебном корпусе Европейской Азербайджанской Школы была организована летняя школа. Основной целью летней школы является обеспечение обучения детей на основе различных развлечений. Преподавание в школе велось на английском языке профессиональными педагогами. Здесь учащиеся занимались плаванием, спортом, йогой, рисованием, играми и различными мероприятиями. Также школьники обучались дополнительным языкам; итальянскому, французскому, русскому и немецкому.

По окончании летней школы в ЕАШ школьникам были вручены сертификаты.

В общей сложности 186 учащихся из разных школ присоединились к летней школе, организованной ЕАШ в 2022 году.