Генсек ОПЕК об инвестициях в нефтяную отрасль

Нефтяной отрасли потребуется более $12 трлн инвестиций до 2045 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на нефть. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в своем обращении перед министерской встречей G20, посвященной энергопереходу. Видео его выступления размещено в официальном аккаунте ОПЕК в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Постоянное недоинвестирование нефтяной отрасли привело к сокращению свободных добывающих мощностей, ограничению добычи и снижению объемов переработки. Все это случилось в то время, когда спрос на нефть и нефтепродукты на самом деле растет, - сказал он. - И чтобы помочь удовлетворить ожидаемый рост спроса на нефть, как показывают исследования ОПЕК, необходимо более $12 трлн инвестиций по всей производственной цепочке с настоящего времени до 2045 года".

Генсек ОПЕК также отметил, что все страны организации привержены долгосрочному инвестированию в нефтяные мощности с целью обеспечения энергетической безопасности в мире.