Источник: Агентство международной информации Trend

Сегодня инфраструктура для поставок азербайджанского газа в Италию имеет стратегическое значение.

Об этом сказал Trend научный сотрудник Программы по энергетике, климату и ресурсам итальянского аналитического центра по международным отношениям Istituto Affari Internazionali Пьер Паоло Раймонди, передает Day.Az.

По его словам, на сегодняшний день поставки из Азербайджана являются ценным альтернативным источником энергии для Италии.

"Это показывает, насколько важно инвестировать в инфраструктуру. Трансадриатический газопровод (TAP) был последней импортной инфраструктурой, построенной в Италии в 2020 году. Сегодня эта инфраструктура имеет стратегическое значение", - сказал он.

По словам Раймонди, текущие геополитические события создают возможность для расширения энергетического партнерства.

"Азербайджан хорошо вписывается в стратегию диверсификации, поэтому две страны могут расширить свое энергетическое сотрудничество. Тем не менее при более тесном энергетическом сотрудничестве (т.е. расширение мощностей TAP) необходимо учитывать как спрос, так и предложение. Спрос в Европе будет еще одним ключевым компонентом для успешного расширения TAP", - сказал он.

Пьер Паоло Раймонди отметил, что TAP, безусловно, способствует возможности превращения Италии в энергетический хаб.