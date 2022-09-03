Казахстан может создать внешние терминальные сети в портах Азербайджана
Казахстан рассматривает возможность создания внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.
В целях укрепления транзитного потенциала страны с учетом текущей геополитической ситуации планируется:
- разработать Концепцию развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года;
- реализовать проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры;
- обеспечить развитие пунктов пропуска на государственной границе с сопредельными государствами;
- обновить подвижной состав с учетом приоритетного использования продукции отечественных производств.
В соответствии с поручением главы государства Концепция будет разработана до конца текущего года.
Также, по словам Ускенбаева, в рамках трансформации АО "НК "КТЖ" в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается провести кооперацию с мировыми транспортно-логистическими компаниями с синхронизацией, устранением "узких мест" и созданием Единого Цифрового коридора, который обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам. Кроме того, планируется провести цифровизацию транспортных коридоров совместно с PSA, создать внешние терминальные сети в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции. Также будет усилено государственное регулирование в операционной деятельности АО "НК "КТЖ" путем участия в принятии корпоративных решений, согласована тарифная политика и повышена операционная деятельность. Будет создана национальная база научных прикладных разработок для дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.
Реализация данных мероприятий будет закреплена в Концепции развития транспортно-логистического потенциала Казахстана до 2030 года.
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