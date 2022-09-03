В Азербайджане изучают потенциал производства водорода, его применения, а также формируют предложения по пилотным проектам в этой области.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорилось на встрече представителей министерства энергетики Азербайджана и японской компании Toyota Tsusho Corporation.

Было отмечено, что согласно "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" увеличение использования возобновляемых источников энергии, экологически чистых транспортных средств и расширение использования "зеленых технологий" являются одними из основных целей.

В свою очередь японская делегация подчеркнула, что возобновляемые источники энергии, в частности использование энергии ветра, Солнца, а также "зеленый водород" являются основными направлениями деятельности компании.

Стороны обменялись информацией и опытом в области водородной энергетики.