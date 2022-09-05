Нефть дорожает в преддверии заседания ОПЕК+

В пятницу цены на нефть выросли на ожиданиях того, что ОПЕК+ обсудит вопрос о сокращении добычи на заседании 5 сентября. Однако рынок обеспокоен карантинными мерами в Китае и слабостью роста мировой экономики, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent закрылись с повышением на 66 центов, по 93,02 доллара за баррель, а октябрьские фьючерсы на нефть WTI - с повышением на 26 центов, по 86,87 доллара за баррель.

В понедельник котировки достигли уже 94,98 доллара за баррель Brent (+2,12%) и 88,61 доллара за баррель WTI (+2%).

На недельном графике котировки фьючерсов на WTI поднялись выше максимумов предыдущей недели и затем отступили, закрывшись ниже уровня закрытия прошлой недели. Это медвежий сигнал, отмечает Илай Тесфей, рыночный аналитик RJO Futures.

"Если исключить недельный максимум и минимум, то закрытие на более низком уровне указывает на разворот в сторону снижения - это говорит о том, что присутствует слабость, что рынок слабый", - поясняет он.

Альянс ОПЕК+ на заседании в понедельник, вероятно, примет решение оставить без изменений квоты по добыче нефти в октябре. Об этом сообщили агентству Reuters три осведомленных источника. Тем не менее другие источники не исключают того, что картель и его союзники сократят добычу, чтобы поддержать цены, которые отступили с максимальных уровней, достигнутых ранее в этом году.

На прошедшей неделе в ОПЕК+ пересмотрели в сторону понижения прогноз спроса. Теперь в альянсе ожидают, что спрос на рынке нефти в 2022 году будет отставать от предложения на 400 000 баррелей в день против предыдущего прогноза 900 000 баррелей в день. Базовый сценарий ОПЕК+ на 2023 год предполагает наличие дефицита предложения на мировом рынке нефти в размере 300 000 баррелей в день.