Сарсанг возвращается в систему водной безопасности Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Недавно представители ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" с участием местных специалистов произвели осмотр Сарсангского водохранилища, расположенного в Карабахском экономическом районе. Целью осмотра было проведение технического мониторинга Сарсангского водохранилища, ознакомление с текущей ситуацией, определение графика поступления воды из реки Тертер и сброса воды из водохранилища, создание основы для продолжения работы в этом направлении. И хотя у армянской стороны эта новость вызвала остро негативную реакцию, в сообщении ООО подчеркивается, что осмотр водохранилища будет проводиться регулярно и в будущем.

Отметим, что Сарсангское водохранилище, построенное по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева и сданное в эксплуатацию с его участием в 1976 году, имеет вместимость 560 миллионов кубометров. Это крупнейшее водохранилище в Карабахском экономическом районе, участвующее в орошении 96 000 гектаров. Сарсангское водохранилище четвертое по объемам в стране после Мингячевирского, Шамкирского водохранилищ и Аразского гидроузла. До оккупации его водой орошались сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий Тертерского, Бардинского, Евлахского, Геранбойского, Агдамского, Агджабединского районов. Несмотря на то, что Сарсанг пока что находится в зоне контроля российских миротворцев, это не может помешать азербайджанской стороне заняться восстановлением этого стратегически важного объекта. За годы оккупации водохранилище пришло в аварийное состояние, что неоднократно фиксировалось в том числе российскими специалистами.

В период армянской оккупации данный водоем использовался, наряду с другими источниками воды, как инструмент шантажа. Сегодня же по поручению Президента Ильхама Алиева на всех освобожденных территориях проводится большая работа по более эффективному использованию имеющихся и созданию новых водных источников, восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры.

В апреле этого года глава государства ознакомился с планом ремонтно-восстановительных работ на водохранилищах Кенделенчай в Физулинском районе. Восстановление входящих в общую систему водохранилищ "Кенделенчай-1", "Кенделенчай-2" и "Ашагы Кенделенчай" позволит орошать 6200 гектаров посевных площадей на территории данного района, которому отводится важная роль в программах по обеспечению продовольственной безопасности страны.

В целом, водные ресурсы освобожденных территорий Азербайджана оцениваются в 2 миллиарда кубометров, что позволяет устранить все недостатки в водообеспечении внутри страны. По освобожденным территориям протекают 14 рек - Араз, Баргюшад, Тертер, Хякяри, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Кенделен. На этой территории расположены Худаферинское, Сарсангское водохранилища, водохранилище Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Кенделен, Суговушан, Кенделенчай-1, Кенделенчай-2 и Агдамкенд и другие. Самое крупное из них - Худаферинское водохранилище (1,612 миллиарда кубометров). Всего в Карабахе имеется 24 водохранилища разной вместимости. Из этих водохранилищ 22 мелиоративного назначения, 2 - Сарсангское и Суговушанское - для выработки электроэнергии. Почти все имеющиеся на освобожденных территориях водохранилища, по оценке азербайджанских специалистов, находятся в аварийном состоянии.

Что касается водного баланса Азербайджана в целом, то по данным на 2021 год, он составлял 24 миллиарда кубометров. Суммарный объем наземных водных ресурсов Азербайджана составляет 15 миллиардов кубометров, подземных - около 10 миллиардов кубометров. 11 миллиардов кубометров воды поступают в Азербайджан извне, 4 миллиарда кубометров формируются на территории самой страны.

В настоящее время идет работа над картой водных ресурсов. Кроме того, по мнению специалистов, необходима переоценка водных ресурсов освобожденных районов. С этой целью предусматривается бурение разведочных скважин для уточнения запасов подземных вод.

Кстати, 22-23 сентября в Шуше состоится международная конференция, на которой будет рассматривать также вопрос водных ресурсов города и прилегающих к нему территорий.

"Реализация водного ресурсного потенциала освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана - это один из важнейших системообразующих звеньев социально-экономического развития страны. С точки зрения природного потенциала именно водные запасы Карабахского региона и Восточного Зангезура являются одними из наиболее богатых в ресурсном сегменте. Реализация этого водного потенциала даст, в том числе, дополнительные экспортные возможности и принесет дополнительную валютную выручку".

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов.

По словам экономиста, водные ресурсы Карабаха открывают возможности и для реализации широкомасштабных совместных проектов с нашими основными региональными экономическими партнерами в перспективе. С развитием ненефтяного, несырьевого сегмента азербайджанской экономики, несомненно, в приоритете будет углубление кооперации с соседними странами. И в этом плане водный потенциал на освобожденных от оккупации территориях может стать очень важным элементом в плане развития внешнеэкономического сотрудничества, реализации проектов, связанных с агропромышленным комплексом, считает наш собеседник.

"Эти территории являются очень перспективными для развития сельского хозяйства с упором на перерабатывающий сегмент агропромышленного комплекса. В этом контексте водный потенциал имеет очень важное значение. Когда мы говорим о возможностях экспорта, это касается и гидроэнергетики. Реализация проектов, связанных с вводом в эксплуатацию генерирующих мощностей, основанных на энергии воды, это то направление, которое позволит добиться существенных позитивных результатов в плане диверсификации отечественного экспорта. Как известно, приграничные с Азербайджаном районы Ирана испытывают энергодефицит. Поставка электроэнергии, производимой на освобожденных территориях, в Иран может позволить существенно расширить экспортные возможности", - отметил экономист.

Наш собеседник подчеркнул, что эффективное использование водных ресурсов освобожденных территорий расширит возможности по диверсификации экономики Азербайджана в целом. Расширение ненефтяного экспорта - это одно из важнейших направлений отечественной экономики. Тут, по словам экономиста, ясно видна и социальная составляющая. Ведь если нам удастся диверсифицировать экспортоориентированные направления и в целом развивать промышленность именно с упором на перерабатывающие сегменты, это, безусловно, позволит эффективно решать вопросы, связанные с занятостью.

"По разным экспертным данным водный потенциал освобожденных районов составляет примерно 20-25 процентов всего водного потенциала страны. Это внушительные цифры и, безусловно, отечественный реальный сектор экономики, отечественное сельское хозяйство, отечественная энергетика получают очень важный ресурсный задел. В результате грамотной адекватной политики экономического управления мы можем получить весьма устойчивые и значительные конкурентные преимущества. Это водный потенциал - фундамент для развития многих отраслей экономики. Нужно иметь в виду, что на протяжении многих десятилетий с точки зрения развития сельского хозяйства и экономики в целом именно дефицит водных ресурсов серьезно тормозил экономическое развитие в диверсифицированном формате. Поэтому считаю, что правильное использование водных ресурсов освобожденных территорий должно существенно стимулировать экономическое развитие как в этом регионе, так и в республике в целом", - сказал Эльшад Мамедов.