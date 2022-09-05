Сколько электроэнергии произведено на одной из крупных электростанций Азербайджана?

С ввода в эксплуатацию электростанции "Шимал-2" установленной мощностью 409 МВт было произведено 8,92 миллиарда киловатт электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эта электростанция была введена в эксплуатацию пятого сентября 2019 года.

Отметим, что на станции "Шимал-2" установлены паровые турбины мощностью 138 МВт японской компании Mitsubishi, газовые турбины мощностью 267 МВт, электрический генератор мощностью 560 МВА и их вспомогательные системы. Производимая электроэнергия передается посредством подстанции закрытого типа из блочного трансформатора мощностью 480 МВА на линии электропередачи.