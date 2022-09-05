Нехватка продовольствия в мире становится реальной угрозой

В современный период одной из глобальных проблем и задач является надежное и устойчивое обеспечение населения стран продуктами питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли, выступая на региональном мероприятии в Баку на тему "Инновации в области охраны здоровья растений для обеспечения продовольственной безопасности.

По его словам, в настоящее время странами мира и различными международными организациями проводится большая работа по преодолению нехватки продовольствия и голода.

"Тем не менее следует отметить, что в последние годы в связи с ростом цен на энергоносители, средства производства, резким изменением климата, сокращением водных ресурсов, военными конфликтами и другими негативными факторами происходит значительный рост цен на продовольствие, реальной угрозой становится его нехватка", - сказал Тахмазли.