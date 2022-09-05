https://news.day.az/economy/1492898.html Доходы Нефтяного фонда с АЧГ возросли
Доходы Нефтяного фонда с АЧГ возросли
В январе-августе нынешнего года (01.01.2022-01.09.2022) доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили 6 629 млн долларов США, что в годовом сравнении больше на 90%.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в ГНФАР сообщили, что в январе-августе прошлого года указанный показатель был на уровне 3 488,5 млн долларов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре