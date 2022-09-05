В Азербайджане упрощен процесс выдачи льготных кредитов

Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана для расширения доступа субъектов бизнеса к льготным кредитам приступил к внедрению новшества в отношении предпринимателей, нуждающихся в кредитах до 10 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на фонд, об этом было сообщено на встрече, организованной Фондом развития предпринимательства и Ассоциацией банков Азербайджана.

"Основная сложность получения льготных кредитов до 10 тысяч манатов заключается в том, что предприниматели не могут предоставить документы касательно имущества или места, где они будут работать по инвестиционным проектам. С целью устранения этой проблемы подготовлена "Форма уведомления", которая заменит этот документ. Данная форма будет заполнена сотрудниками Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана на основании заявления предпринимателя и представлена предпринимателем в уполномоченную кредитную организацию. Агентство проведет осмотр места деятельности предпринимателя и приложит к "Форме уведомления" сведения об указанном месте или материально-техническом оснащении имущества, и эта форма будет принята в качестве документа о месте деятельности предпринимателя", - говорится в сообщении.