Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК + рекомендовал альянсу снизить добычу нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Да, снижение на 100 тыс. б/с", - сказал собеседник агентства.