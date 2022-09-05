https://news.day.az/economy/1492921.html Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу нефти
Мониторинг ОПЕК+ рекомендовал снизить добычу нефти
Мониторинговый комитет ОПЕК + рекомендовал альянсу снизить добычу нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.
"Да, снижение на 100 тыс. б/с", - сказал собеседник агентства.
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