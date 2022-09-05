Молдова обсуждает подписание долгосрочного контракта о поставках газа с Азербайджаном

Молдова рассматривает возможность подписания долгосрочного контракта о поставках газа с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в эфире местного телевидения.

"Правительство Молдовы готовится к чрезвычайным ситуациям. В настоящее время обсуждается подписание долгосрочного контракта на поставку газа с Румынией и Азербайджаном", - сказал он.

По словам вице-премьера, Молдова подключена к Европейскому сообществу операторов магистральных сетей в области электроэнергетики (Entso E), и это дает больше возможностей, в том числе по закупке у Румынии или других стран ЕС, однако, очевидно, что по очень высоким ценам.

У Молдовы имеются запасы в 35 миллионов кубометров газа, и зимой этого объема хватит максимум на десять дней. При этом, по мнению Спыну, этого срока властям достаточно, чтобы найти газ из других источников.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.