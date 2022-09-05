Определена квота Азербайджана на добычу нефти в октябре

Суточная квота Азербайджана на добычу нефти в октябре составит 718 тысяч баррелей.

Как передает Day.Az, об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Отмечается, что страны-участницы ОПЕК+ в целях снижения высокой волатильности и низкой ликвидности нефтяного рынка условились оставить квоту на добычу нефти в октябре на уровне августа.

"Суточная квота Азербайджана по добыче нефти в октябре составит 718 тысяч баррелей", - говорится в публикации.