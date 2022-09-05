https://news.day.az/economy/1492950.html Определена квота Азербайджана на добычу нефти в октябре
Определена квота Азербайджана на добычу нефти в октябре
Суточная квота Азербайджана на добычу нефти в октябре составит 718 тысяч баррелей.
Как передает Day.Az, об этом написал в своем Twitter-аккаунте министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.
Отмечается, что страны-участницы ОПЕК+ в целях снижения высокой волатильности и низкой ликвидности нефтяного рынка условились оставить квоту на добычу нефти в октябре на уровне августа.
"Суточная квота Азербайджана по добыче нефти в октябре составит 718 тысяч баррелей", - говорится в публикации.
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