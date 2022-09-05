Продолжается работа по реконструкции участка автодороги Баку-Губа-госграница с Россией

Быстрыми темпами продолжаются работы по реконструкции 66-километрового деформировавшегося участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Проводятся работы по строительству нового дорожного основания. После завершения земляных работ на этих участках будут проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

Сообщается, что будут полностью устранены проблемы, препятствующие комфортному и безопасному движению автотранспортных средств на указанном участке автодороги.

Отметим, что движение на территории проведения работ полностью ограничено. Обеспечено двустороннее движение по одной из полос автодороги, приняты дополнительные меры безопасности, нанесена соответствующая разметка и установлены временные дорожные знаки.

Напомним, что в направлении госграницы с Россией строится новая автомагистраль, которая будет платной. Чтобы обеспечить для граждан также комфортный альтернативный вариант передвижения в этом направлении, идет работа по реконструкции существующей автомагистрали.

Строительные работы на обеих дорогах планируется завершить до конца текущего года.