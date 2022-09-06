Денежная база в Азербайджане выросла

Денежная база в Азербайджане по итогам августа 2022 года составила 16,204 миллиарда манатов, что на 0,52 процента, или 84,4 миллиона манатов превышает показатель предыдущего месяца, сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

По данным регулятора, в годовом исчислении денежная база выросла на 14,34 процента, или 2,032 миллиарда манатов.

Денежная база в Азербайджане в августе 2021 года составила 14,172 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.