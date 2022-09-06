Валютные резервы Центробанка Азербайджана увеличились

На 31 августа 2022 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 7,503 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 1,3 процента, или 96,4 миллиона долларов больше показателя предыдущего месяца и на 6,55 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

По данным регулятора, на 31 августа 2021 года официальные валютные резервы ЦБА составили 7,042 миллиарда долларов.