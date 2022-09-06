ВТБ намерен сохранить присутствие в Азербайджане
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ВТБ рассчитывает сохранить присутствие на рынках Азербайджана, Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума 2022.

По его словам, наличие филиалов и дочерних банков в этих странах позволяет обеспечить стабильный канал связи.

"Новые филиалы открывать сейчас сложно, думаю, что важно сохранить и создать правильную систему функционирования тех банков, которые есть. У ВТБ, за исключением арабских стран, в ключевых наших партнерских юрисдикциях - Китай, Индия, Вьетнам, а также странах ближнего зарубежья - Армения, Азербайджан, Казахстан - банки есть. Поэтому сегодня достаточно важно, чтобы они работали", - сказал Костин, слова которого приводятся в сообщении.