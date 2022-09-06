https://news.day.az/economy/1493183.html Азербайджан разместил спрос на продукцию малого бизнеса на российской цифровой платформе
Азербайджан разместил спрос на продукцию малого бизнеса на российской цифровой платформе
Крупные предприятия из Азербайджана, Индии, ОАЭ разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса на платформе МСП.РФ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в настоящее время сервис МСП.РФ "Производственная кооперация и сбыт" отражает потребности 29 зарубежных компаний. Заказчики запрашивают 282 наименования товаров.
Сервис позволяет малым и средним предприятиям России выйти на новые рынки сбыта, а зарубежным - найти проверенных поставщиков МСП из всех регионов России, говорится в сообщении.
"Предприятия Азербайджана и ОАЭ интересуются строительными материалами: досками, брусьями, древесиной", - говорится в сообщении.
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