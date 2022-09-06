На Amazon и eBay будет больше продукции из Азербайджана

Ассортимент азербайджанской продукции на платформах Amazon и eBay будет расширен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, об этом сказал руководитель портала Azexport Айхан Гадашев.

По данным ведомства, в январе - августе 2022 года на электронных торговых платформах Amazon и eBay было реализовано более 40 различных продуктов творческой индустрии Азербайджана.

"Иностранные покупатели проявляют большой интерес к продукции, представленной в настоящее время в рамках пилотного проекта. Имея это в виду, предполагается увеличить количество подобной продукции на платформах Amazon и eBay. С этой целью индивидуальные предприниматели, производящие изделия ручной работы, национальные сувениры, картины и другую продукцию творческой индустрии, могут установить партнерские отношения с порталом "Azexport", - сказал Гадашев, слова которого приводятся в сообщении.