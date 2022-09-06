Назван планируемый объем поставок азербайджанского газа в Болгарию

В министерстве энергетики Азербайджана состоялась встреча с министром экономики и промышленности Болгарии Николой Стояновым.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы обсудили ввод IGB в коммерческую эксплуатацию и поставки газа в Болгарию в рамках расширения TAP. По прогнозам, до конца года в Болгарию будет экспортировано около 600 миллионов кубометров газа", - говорится в публикации.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.