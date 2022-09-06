Иорданская компания намерена запустить совместное с Азербайджаном производство вооружения

Иорданская компания Jadara Equipment & Defense Systems намерена запустить совместное с Азербайджаном производство противотанкового оружия.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил менеджер компании Валид Рабаб.

По его словам, создание СП планируется в Иордании, а точные сроки запуска производства пока не известны. Он также отметил, что на данный момент компания уже производит образцы противотанкового оружия.

Отметим, что Jadara Equipment & Defense Systems - иорданская военно-промышленная компания, одна из ведущих компаний в области разработки, производства и продажи противотанковых комплексов малой и средней дальности.